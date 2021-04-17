В США осудили украинского хакера за кибератаки на американские компании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Суд США приговорил гражданина Украины Федора Гладыря до десяти лет лишения свободы за кибератаки на американские компании. Об этом говорится на а сайте Минюста США, пишет УНН.
Детали
Члены хакерской группы, широко известной под названием FIN7 (которую также называют Carbanak Group и Navigator Group, среди других названий) участвовали в чрезвычайно сложной вредоносной программе, нацеленной на более 100 американских компаний, преимущественно в ресторанах, играх и гостеприимства.
FIN7 сломал тысячи компьютерных систем и похитил миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, а также частную и непубличной информации, которую группа использовала или продавала с целью получения прибыли.
Только в США FIN7 успешно пробил компьютерные сети компаний в 49 штатах и округе Колумбия, похитив более 15 млн записей карточек клиентов с более 6500 отдельных терминалов торговых точек в более чем 3600 отдельных местах бизнеса.
Осудили украинский, в частности, Федора Гладыря, а также Дмитрия Федорова и Андрея Копакова.
Напомним
Полиция города Катовице (Польша) задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек.