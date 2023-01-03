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У США запустили український наносупутник, створений до 30-річчя Незалежності

Київ • УНН

 • 865183 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні з мису Канаверал, Сполучені Штати Америки, за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії «SpaceX» запустили на орбіту Землі черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України, передає УНН.

У США запустили український наносупутник, створений до 30-річчя Незалежності

Деталі

Старт ракети-носія відбувся близько 17:00.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, що надавались Міністерством освіти і науки України в межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування.

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM

— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023

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