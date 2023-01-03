В США запустили украинский наноспутник, созданный к 30-летию Независимости

Детали

Старт ракеты-носителя состоялся около 17:00.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись Министерством образования и науки Украины в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования.

После вывода на запланированную орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM