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У США заарештований фармацевт, який зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

 • 20122 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Поліція американського штату Вісконсін заарештувала фармацевта за звинуваченням у псуванні 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Про це повідомляє місцевий телеканал WBAY, пише УНН.

У США заарештований фармацевт, який зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу

Під варту поміщений колишній співробітник одного з медичних центрів.

"Колишній співробітник зізнався, що навмисно дістав вакцину з холодильника, знаючи, що при неправильному зберіганні препарат буде неефективний", - заявили в поліції.

Фармацевт очікує пред'явлення звинувачень у в'язниці.

Раніше повідомлялося, що США працівник медичного центру Aurora Medical Center навмисно зіпсував близько 500 доз вакцини від коронавируса компанії Moderna. За інформацією слідства він дістав упаковки з вакциною з холодильника і не поклав їх назад, що призвело до псування препарату.

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