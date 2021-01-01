У США заарештований фармацевт, який зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Поліція американського штату Вісконсін заарештувала фармацевта за звинуваченням у псуванні 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Про це повідомляє місцевий телеканал WBAY, пише УНН.
Під варту поміщений колишній співробітник одного з медичних центрів.
"Колишній співробітник зізнався, що навмисно дістав вакцину з холодильника, знаючи, що при неправильному зберіганні препарат буде неефективний", - заявили в поліції.
Фармацевт очікує пред'явлення звинувачень у в'язниці.
Раніше повідомлялося, що США працівник медичного центру Aurora Medical Center навмисно зіпсував близько 500 доз вакцини від коронавируса компанії Moderna. За інформацією слідства він дістав упаковки з вакциною з холодильника і не поклав їх назад, що призвело до псування препарату.