У США заарештований фармацевт, який зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу

Під варту поміщений колишній співробітник одного з медичних центрів.

"Колишній співробітник зізнався, що навмисно дістав вакцину з холодильника, знаючи, що при неправильному зберіганні препарат буде неефективний", - заявили в поліції.

Фармацевт очікує пред'явлення звинувачень у в'язниці.

Раніше повідомлялося, що США працівник медичного центру Aurora Medical Center навмисно зіпсував близько 500 доз вакцини від коронавируса компанії Moderna. За інформацією слідства він дістав упаковки з вакциною з холодильника і не поклав їх назад, що призвело до псування препарату.