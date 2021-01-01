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В США арестован фармацевт, испортивший 500 доз вакцины от коронавируса

Киев • УНН

 • 20121 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает местный телеканал WBAY, пишет УНН.

В США арестован фармацевт, испортивший 500 доз вакцины от коронавируса

Под стражу помещен бывший сотрудник одного из медицинских центров.

“Бывший сотрудник признался, что намеренно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен”, — заявили в полиции.

Фармацевт ожидает предъявления обвинений в тюрьме.

Ранее сообщалось, что США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. По информации следствия он достал упаковки с вакциной из холодильника и не положил их обратно, что привело к порче препарата.

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