В США арестован фармацевт, испортивший 500 доз вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает местный телеканал WBAY, пишет УНН.
Под стражу помещен бывший сотрудник одного из медицинских центров.
“Бывший сотрудник признался, что намеренно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен”, — заявили в полиции.
Фармацевт ожидает предъявления обвинений в тюрьме.
Ранее сообщалось, что США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. По информации следствия он достал упаковки с вакциной из холодильника и не положил их обратно, что привело к порче препарата.