У США вважають, що на переговорах стосовно NAFTA не було досягнуто очікуваних результатів

Черговий етап переговорів пройшов у столиці латиноамериканської країни.

За словами Лайтхайзера, обговорювалися “дуже складні питання, технічні питання”. “Не дивлячись на те, що велася напружена робота, ми не просунулися так далеко, як сподівалися”, — цитує Лайтхайзера газета El Universal. За її даними, сторонам вдалося дійти згоди з тем, що стосуються прозорості та належної регуляторної практики.

Північноамериканська угода про вільну торгівлю між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році і вступила в силу в 1994 році. NAFTA вважається одним з найбільших економічних об’єднань Західної півкулі. Президент США Дональд Трамп хоче переглянути договір, так як через нього, на думку американського лідера, Сполучені Штати втратили більше чверті всіх своїх робочих місць у промисловості.