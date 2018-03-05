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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58406 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69950 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72878 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99695 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

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В США считают, что на переговорах по NAFTA не было достигнуто ожидаемых результатов

В США считают, что на переговорах по NAFTA не было достигнуто ожидаемых результатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Канада, Мексика и США не достигли ожидаемых целей во время седьмого раунда переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в понедельник заявил журналистам представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, передает УНН со ссылкой на El Universal.

Очередной этап переговоров прошел в столице латиноамериканской страны.

По словам Лайтхайзера, обсуждались “очень сложные вопросы, технические вопросы”. “Несмотря на то, что велась напряженная работа, мы не продвинулись так далеко, как надеялись”, — цитирует Лайтхайзера газета El Universal. Согласно её данным, сторонам удалось прийти к согласию с тем, касающихся прозрачности и надлежащей регуляторной практики.

Североамериканское соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как через него, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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