В США считают, что на переговорах по NAFTA не было достигнуто ожидаемых результатов

Очередной этап переговоров прошел в столице латиноамериканской страны.

По словам Лайтхайзера, обсуждались “очень сложные вопросы, технические вопросы”. “Несмотря на то, что велась напряженная работа, мы не продвинулись так далеко, как надеялись”, — цитирует Лайтхайзера газета El Universal. Согласно её данным, сторонам удалось прийти к согласию с тем, касающихся прозрачности и надлежащей регуляторной практики.

Североамериканское соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как через него, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.