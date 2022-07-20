У США всіх українців нагородили премією Dissident Human Rights Award

Цитата

"Мала честь отримати в Меморіалі жертвам комунізму у Вашингтоні премію Dissident Human RightsAward, присуджену всьому українському народові", – написала Зеленська.

Додамо

З 2015 року премію вручають активістам і дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цього року вперше нею нагородили не конкретну людину, а весь український народ. Як зазначила Зеленська, за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова.