У США всіх українців нагородили премією Dissident Human Rights Award
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Вашингтоні весь український народ нагородили Дисидентською правозахисною премією (Dissident Human Rights Award). Її передали першій леді України Олені Зеленській. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram Зеленської.
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"Мала честь отримати в Меморіалі жертвам комунізму у Вашингтоні премію Dissident Human RightsAward, присуджену всьому українському народові", – написала Зеленська.
Додамо
З 2015 року премію вручають активістам і дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цього року вперше нею нагородили не конкретну людину, а весь український народ. Як зазначила Зеленська, за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова.