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В США всех украинцев наградили премией Dissident Human Rights Award

В США всех украинцев наградили премией Dissident Human Rights Award

Киев • УНН

 • 109439 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Вашингтоне весь украинский народ наградили Диссидентской правозащитной премией (Dissident Human Rights Award). Ее передали первой леди Украины Елене Зеленской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Зеленской.

Цитата

"Имела честь получить в Мемориале жертвам коммунизма в Вашингтоне премию Dissident Human RightsAward, присужденную всему украинскому народу", – написала Зеленская.

Добавим

С 2015 года премию вручают активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею наградили не конкретного человека, а весь украинский народ. Как отметила Зеленская, за "мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны россии".

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова.

Украинские Национальные Новости

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