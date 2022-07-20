В США всех украинцев наградили премией Dissident Human Rights Award
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Вашингтоне весь украинский народ наградили Диссидентской правозащитной премией (Dissident Human Rights Award). Ее передали первой леди Украины Елене Зеленской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Зеленской.
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"Имела честь получить в Мемориале жертвам коммунизма в Вашингтоне премию Dissident Human RightsAward, присужденную всему украинскому народу", – написала Зеленская.
Добавим
С 2015 года премию вручают активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею наградили не конкретного человека, а весь украинский народ. Как отметила Зеленская, за "мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны россии".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова.