В США всех украинцев наградили премией Dissident Human Rights Award

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"Имела честь получить в Мемориале жертвам коммунизма в Вашингтоне премию Dissident Human RightsAward, присужденную всему украинскому народу", – написала Зеленская.

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С 2015 года премию вручают активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею наградили не конкретного человека, а весь украинский народ. Как отметила Зеленская, за "мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны россии".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова.