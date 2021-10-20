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У США вперше успішно протестували трансплантацію свинячої нирки людині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У медичному центрі Лангон при Нью-Йоркському університеті вперше в історії успішно протестували пересадку нирки з тіла генно-модифікованої свині в тіло людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У США вперше успішно протестували трансплантацію свинячої нирки людині

Деталі

Орган пересадили людині з гострою нирковою недостатністю, в якої вже помер мозок, але інші органи продовжували функціонувати завдяки апарату життєзабезпечення. Операцію було погоджено із сім’єю померлого пацієнта.

Повідомляють, що хірурги приєднали нирку до кровоносної системи людини, але залишили її поза тілом. Протягом трьох днів орган ефективно очищав організм від сечовини. Лікарі не побачили жодних ознак відторгнення.

Додамо

Дослідники десятиліттями працювали над можливістю використання органів тварин для трансплантації, але не розуміли, як запобігти відторгненню органа людським тілом. Ситуацію допомогла виправити генна модифікація.

Генетично модифікований вид свині, який дістав назву GalSafe, розробив підрозділ Revivicor United Therapeutics Corp. У грудні 2020 року його схвалило Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США для використання як їжу для людей з алергією на м’ясо та як потенційний інструмент для терапії людини.

Керівник експерименту з трансплантації нирки вважає, що випробування на пацієнтах з останньою стадією ниркової недостатності мають розпочатися вже протягом одного-двох років.

У США майже 107 тисяч людей зараз чекають на трансплантацію органів, зокрема більше ніж 90 тисяч потрібні нирки. Час очікування нирки в середньому становить три-п’ять років.

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