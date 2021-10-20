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В США впервые успешно протестировали трансплантацию свиной почки человеку

Киев • УНН

 • 19744 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В медицинском центре Лангон при Нью-Йоркском университете впервые в истории успешно протестировали пересадку почки из тела генно-модифицированной свиньи в тело человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В США впервые успешно протестировали трансплантацию свиной почки человеку

Детали

Орган пересадили человеку с острой почечной недостаточностью, у которого уже умер мозг, но другие органы продолжали функционировать благодаря аппарату жизнеобеспечения. Операцию было согласовано с семьей умершего пациента.

Сообщается, что хирурги присоединили почку к кровеносной системе человека, но оставили ее вне тела. В течение трех дней орган эффективно очищал организм от мочевины. Врачи не увидели никаких признаков отторжения.

Добавим

Исследователи десятилетиями работали над возможностью использования органов животных для трансплантации, но не понимали, как предотвратить отторжение органа человеческим телом. Ситуацию помогла исправить генная модификация.

Генетически модифицированный вид свиньи, который получил название GalSafe, разработало подразделение Revivicor United Therapeutics Corp. В декабря 2020 года его одобрило Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США для использования в пищу для людей с аллергией на мясо и как потенциальный инструмент для терапии человека.

Руководитель эксперимента по трансплантации почки считает, что испытания на пациентах с последней стадией почечной недостаточности должны начаться уже в течение одного-двух лет.

В США почти 107 тысяч человек сейчас ожидают трансплантации органов, в частности более 90 тысяч нужна почка. Время ожидания почки в среднем составляет три-пять лет.

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