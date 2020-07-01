У США впав винищувач F-16, є загиблий

“Багатоцільовий винищувач F-16CM Fighting Falcon ВВС США в складі 20-го винищувального крила, що базується на авіабазі Шоу, зазнав аварії вчора, 30 червня, приблизно о 23:30 за місцевим часом (06:30 1 липня за київським часом) в межах бази, — йдеться в повідомленні. — Літак в момент аварії виконував навчально-тренувальний політ, на борту знаходився один пілот”.

Пізніше американські військові заявили, що пілот винищувача визнаний загиблим. Як уточнюється, його ім’я не буде названо протягом 24 годин, поки родина не буде проінформована про те, що трапилося.

Причини катастрофи встановлюються.