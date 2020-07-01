У США впав винищувач F-16, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Винищувач ВПС США F-16CM зазнав катастрофи при виконанні навчально-тренувального польоту на базі ВПС США Шоу (штат Південна Кароліна), пілот загинув. Про це йдеться в розміщеній в середу на офіційній сторінці авіабази в Facebook заяві, передає УНН.
“Багатоцільовий винищувач F-16CM Fighting Falcon ВВС США в складі 20-го винищувального крила, що базується на авіабазі Шоу, зазнав аварії вчора, 30 червня, приблизно о 23:30 за місцевим часом (06:30 1 липня за київським часом) в межах бази, — йдеться в повідомленні. — Літак в момент аварії виконував навчально-тренувальний політ, на борту знаходився один пілот”.
Пізніше американські військові заявили, що пілот винищувача визнаний загиблим. Як уточнюється, його ім’я не буде названо протягом 24 годин, поки родина не буде проінформована про те, що трапилося.
Причини катастрофи встановлюються.