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В США упал истребитель F-16, есть погибший

В США упал истребитель F-16, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Истребитель ВВС США F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб. Об этом говорится в размещенном в среду на официальной странице авиабазы в Facebook заявлении, передает УНН.

“Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 1 июля по киевскому времени) в пределах базы, — говорится в сообщении. — Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот”.

Позднее американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим. Как уточняется, его имя не будет названо в течение 24 часов, пока семья не будет проинформирована о случившемся.

Причины катастрофы устанавливаются.

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