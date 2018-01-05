У США в результаті негоди загинуло 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В результаті негоди в США загинули щонайменше 19 осіб. Про це повідомляє канал CBS News , передає УНН.
"Щонайменше, 19 чоловік по всій країні загинули від сильної зимової погоди і супутніх холодних температур", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих в результаті сильних морозів і снігового шторму в США.
Додамо, в США лютує сніговий шторм Грейс , який синоптики назвали "циклоном-бомбою" за те з якою швидкістю він набрав потужність. Циклон не вщухає більше доби. Температура повітря в деяких регіонах країни знизилася до рекордних позначок: в Нью-Йорку -28 градусів нижче нуля, а в Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз.
Кілька тисяч будинків знеструмлено через обрив ліній живлення. В аеропортах скасовано рейси, як всередині країни, так міжнародного сполучення.