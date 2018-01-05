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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22439 перегляди

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У США в результаті негоди загинуло 19 осіб

Київ • УНН

 • 13321 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. В результаті негоди в США загинули щонайменше 19 осіб. Про це повідомляє канал CBS News , передає УНН.

У США в результаті негоди загинуло 19 осіб

"Щонайменше, 19 чоловік по всій країні загинули від сильної зимової погоди і супутніх холодних температур", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих в результаті сильних морозів і снігового шторму в США.

Додамо, в США лютує сніговий шторм Грейс , який синоптики назвали "циклоном-бомбою" за те з якою швидкістю він набрав потужність. Циклон не вщухає більше доби. Температура повітря в деяких регіонах країни знизилася до рекордних позначок: в Нью-Йорку -28 градусів нижче нуля, а в Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз.

Кілька тисяч будинків знеструмлено через обрив ліній живлення. В аеропортах скасовано рейси, як всередині країни, так міжнародного сполучення.

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