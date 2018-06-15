У США скасують антидемпінгове мито на тверду аміачну селітру з України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У США за результатами проведеного п'ятирічного перегляду було прийняте рішення про скасування антидемпінгових заходів на постачання з України твердої аміачної селітри, що були впроваджені у вересні 2001 року, передає УНН з посиланням на Міністерство торгівлі США.
Так, повідомляється, що перегляд мита було ініційовано 1 травня, але заяви від внутрішніх виробників не надійшли.
“1 травня 2018 року Міністерство торгівлі ініціювало проведення переглядів з метою скасування антидемпінгових заходів на тверде сільськогосподарське виробництво аміачної селітри з України. Оскільки вітчизняні зацікавлені сторони не брали участі в цьому огляді заходу, Міністерство торгівлі скасовує цей антидемпінговий порядок сплати мита”, — йдеться у заяві відомства.
Так, зазначається, що дата вступу в силу анулювання — 12 червня 2018 року, у п’яту річницю з дня опублікування в Федеральному реєстрі останнього повідомлення про продовження цього антидемпінгового доручення.
Відомство уточнює, що офіційне повідомлення про підсумки перегляду буде опубліковано 18 червня.
Як повідомлялося, антидемпінгове мито було впроваджено 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29% стосовно деяких українських підприємств.
Нагадаємо, 26 березня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про розширення дії антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри), походженням з Російської Федерації.