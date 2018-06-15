У США скасують антидемпінгове мито на тверду аміачну селітру з України

ukru
08:24 • 68064 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 103351 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 156214 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 137473 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 186326 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 126824 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 132543 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166760 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191444 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307544 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 61636 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 93498 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 76652 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 97174 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 62245 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 67998 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 97174 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 93498 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 186280 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 189712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 18180 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 22721 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54245 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66331 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 69465 перегляди
Актуальне
У США скасують антидемпінгове мито на тверду аміачну селітру з України

У США скасують антидемпінгове мито на тверду аміачну селітру з України

Київ • УНН

 • 12980 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У США за результатами проведеного п'ятирічного перегляду було прийняте рішення про скасування антидемпінгових заходів на постачання з України твердої аміачної селітри, що були впроваджені у вересні 2001 року, передає УНН з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Так, повідомляється, що перегляд мита було ініційовано 1 травня, але заяви від внутрішніх виробників не надійшли.

“1 травня 2018 року Міністерство торгівлі ініціювало проведення переглядів з метою скасування антидемпінгових заходів на тверде сільськогосподарське виробництво аміачної селітри з України. Оскільки вітчизняні зацікавлені сторони не брали участі в цьому огляді заходу, Міністерство торгівлі скасовує цей антидемпінговий порядок сплати мита”, — йдеться у заяві відомства.

Так, зазначається, що дата вступу в силу анулювання — 12 червня 2018 року, у п’яту річницю з дня опублікування в Федеральному реєстрі останнього повідомлення про продовження цього антидемпінгового доручення.

Відомство уточнює, що офіційне повідомлення про підсумки перегляду буде опубліковано 18 червня.

Як повідомлялося, антидемпінгове мито було впроваджено 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29% стосовно деяких українських підприємств.

Нагадаємо, 26 березня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про розширення дії антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри), походженням з Російської Федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59