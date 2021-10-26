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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У США померла найстарша у світі свиня

Київ • УНН

 • 49080 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США померла найстаріша у світі домашня свиня на прізвисько Джейн, передає УНН з посиланням на guinnessworldrecords.

У США померла найстарша у світі свиня

Тварина прожила 23 роки та 7 місяців, у Манделейні (штат Іллінойс).

У квітні 2021 року вона потрапила до Книги рекордів Гіннесса. Як “найстарша у світі свиня, що перебуває у неволі”.

Малятко Джейн любила подорожувати зі своїми господарями — Патріком Каннінгемом та Стеном Коффманом. Вона потрапила до них у віці восьми тижнів, далекого 1998 року.

У чоловіків живе ще одна літня свиня на ім’я Люсі. У вересні їй виповнилося 17 років.

До речі

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини та дати тваринам шанс прожити інше життя.

“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поряд із „близькими за духом“. Після кішки та собаки свиня є найпоряднішою домашньою твариною. Також свині люблять купатися та з великим задоволенням плавають”, — зазначають представники зоозахисної організації “Відкриті клітини”.

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинина, як і інше червоне м’ясо, стимулює розвиток раку.

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