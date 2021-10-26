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В США скончалась старейшая в мире свинья

Киев • УНН

 • 49080 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В США скончалась старейшая в мире домашняя свинья по кличке Джейн, передает УНН со ссылкой на guinnessworldrecords.

В США скончалась старейшая в мире свинья

Животное прожило 23 года и 7 месяцев, в Манделейне (штат Иллинойс).

В апреле 2021 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как “старейшая в мире свинья, живущая в неволе”.

Малышка Джейн любила путешествовать со своими хозяевами — Патриком Каннингемом и Стэном Коффманом. Она попала к ним в возрасте восьми недель, в далеком 1998 году.

У мужчин живет еще одна пожилая свинья по имени Люси. В сентябре ей исполнилось 17 лет.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной организации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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