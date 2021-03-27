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У США померла дитяча письменниця Беверлі Клірі

У США померла дитяча письменниця Беверлі Клірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Американська дитяча письменниця Беверлі Клірі пішла з життя у віці 104 років. Про це в п'ятницю повідомило видавництво Harper Collins, передає УНН.

Цитата

“Улюблений автор дитячих книг Беверлі Клірі померла 25 березня 2021 року в місті Кармел (штат Каліфорнія), де вона жила з 1960-х років. Їй було 104 роки”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті видавництва.

Деталі

Співчуття у зв’язку зі смертю Клірі висловила перша леді Джилл Байден. “Спочивай з миром, Клірі. Мільйони дівчаток представляли себе (персонажем книг Клірі) Рамоною Куімбі. Спасибі тобі від всіх “непосид”, — написала дружина президента США Джо Байдена в Twitter.

Довідково

Клірі народилася в місті Макміннвілл (штат Орегон) 12 квітня 1916 року, пізніше її сім’я переїхала в місто Портленд (штат Орегон), який став джерелом натхнення для її майбутніх книг. В кінці 1930-х років отримала вищу освіту за спеціальністю бібліотечна справа. Перша книга письменниці “Генрі Хаггінс” (Henry Haggins) була видана в 1950 році, яка, як відзначає Harper Collins, “встановила стандарт реалістичної дитячої прози”. Всього Клірі видала понад 40 книг, чий загальний тираж перевищив 85 млн примірників, її твори були переведені на 29 мов.

Нагадаємо

У січня 2021 року, сценарист з “чорного списку” Голлівуду, номінант на премію “Оскар” за фільм “Підставна особа” (The Front) Волтер Бернстайн помер у віці 101 рік.

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