В США умерла детская писательница Беверли Клири

Цитата

“Любимый автор детских книг Беверли Клири умерла 25 марта 2021 года в городе Кармел (штат Калифорния), где она жила с 1960-х годов. Ей было 104 года”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издательства.

Детали

Соболезнования в связи со смертью Клири выразила первая леди Джилл Байден. “Покойся с миром, Клири. Миллионы девочек представляли себя (персонажем книг Клири) Рамоной Куимби. Спасибо тебе от всех “непосед”, — написала супруга президента США Джо Байдена в Twitter.

Справка

Клири родилась в городе Макминнвилл (штат Орегон) 12 апреля 1916 года, позже ее семья переехала в город Портленд (штат Орегон), который стал источником вдохновения для ее будущих книг. В конце 1930-х годов получила высшее образование по специальности библиотечное дело. Первая книга писательницы “Генри Хаггинс” (Henry Haggins) была издана в 1950 году, которая, как отмечает Harper Collins, “установила стандарт реалистической детской прозы”. Всего Клири выдала более 40 книг, чей общий тираж превысил 85 млн экземпляров, ее произведения были переведены на 29 языков.

Напомним

В январе 2021 года, сценарист из “черного списка” Голливуда, номинант на премию “Оскар” за фильм “Подставное лицо” (The Front) Уолтер Бернстайн умер в возрасте 101 год.