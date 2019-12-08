У Лос-Анджелесі помер відомий американський актор

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американський актор кіно Рене Обержонуа, який виконав роль Одо в популярному науково-фантастичному телевізійному серіалі “Зоряний шлях: Глибокий космос 9” (Star Trek: Deep Space Nine, 1993-1999), помер в неділю у віці 79 років. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.

За даними видання, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з раком легенів.

Рене Обержонуа народився в Нью-Йорку в 1940 році. Він знявся в більш ніж 25 картинах, а також кількох десятках серіалів.

Найбільшу популярність Рене Обержонуа принесла роль Одо в популярному в 1990-х роках науково-фантастичному телевізійному серіалі “Зоряний шлях: Глибокий космос 9”, а також участь в американській картині “Військово-польовий госпіталь”.

Нагадаємо, у Чикаго помер 21-річний американський репер.

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