У Лос-Анджелесі помер відомий американський актор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американський актор кіно Рене Обержонуа, який виконав роль Одо в популярному науково-фантастичному телевізійному серіалі “Зоряний шлях: Глибокий космос 9” (Star Trek: Deep Space Nine, 1993-1999), помер в неділю у віці 79 років. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
За даними видання, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі після тривалої боротьби з раком легенів.
Рене Обержонуа народився в Нью-Йорку в 1940 році. Він знявся в більш ніж 25 картинах, а також кількох десятках серіалів.
Найбільшу популярність Рене Обержонуа принесла роль Одо в популярному в 1990-х роках науково-фантастичному телевізійному серіалі “Зоряний шлях: Глибокий космос 9”, а також участь в американській картині “Військово-польовий госпіталь”.
Нагадаємо, у Чикаго помер 21-річний американський репер.