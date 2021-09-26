У США помер найстарший білий ведмідь в Північній Америці

Цитата

“З важким серцем повідомляємо, що Снігова Ліллі, наша улюблена біла ведмедиця, була гуманно приспана вчора (24 вересня) через погіршення здоров’я, — наголошується в публікації. — У свої 36 років Снігова Ліллі була найстарішою з білих ведмедів у Північній Америці, що містяться у неволі”.

Доповнення

Як пояснив телеканал CNN, за даними Асоціації зоопарків і акваріумів США, середня тривалість життя білих ведмедів, що живуть під наглядом фахівців, становить 23,4 року. За підрахунками некомерційних організацій зі збереження білих ведмедів Polar Bears International, в дикій природі цей вид живе в середньому від 15 до 18 років, додав телеканал.

Нагадаємо

У травні в США помер найстаріший актор в світі Норман Ллойд.