У США помер найстарший білий ведмідь в Північній Америці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Найстаріший білий ведмідь серед тих, що містяться в північноамериканських зоопарках, був приспаний в США у віці 36 років. Про це йдеться в заяві зоопарку округу Мілуокі (штат Вісконсін), розміщеному в суботу на його сторінці в Facebook, передає УНН.
Цитата
“З важким серцем повідомляємо, що Снігова Ліллі, наша улюблена біла ведмедиця, була гуманно приспана вчора (24 вересня) через погіршення здоров’я, — наголошується в публікації. — У свої 36 років Снігова Ліллі була найстарішою з білих ведмедів у Північній Америці, що містяться у неволі”.
Доповнення
Як пояснив телеканал CNN, за даними Асоціації зоопарків і акваріумів США, середня тривалість життя білих ведмедів, що живуть під наглядом фахівців, становить 23,4 року. За підрахунками некомерційних організацій зі збереження білих ведмедів Polar Bears International, в дикій природі цей вид живе в середньому від 15 до 18 років, додав телеканал.
Нагадаємо
У травні в США помер найстаріший актор в світі Норман Ллойд.