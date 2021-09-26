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В США умер старейший белый медведь в Северной Америке

Киев  •  УНН

 • 29707 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Старейший белый медведь среди содержащихся в североамериканских зоопарках, был усыплен в США в возрасте 36 лет. Об этом говорится в заявлении зоопарка округа Милуоки (штат Висконсин), размещенном в субботу на его странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“С тяжелым сердцем сообщаем, что Снежная Лилли, наша любимая белая медведица была гуманно усыпленная вчера (24 сентября) из-за ухудшения здоровья, — отмечается в публикации. — В свои 36 лет Снежная Лилли была самой старой из белых медведей в Северной Америке, содержащиеся в неволе”.

Дополнение

Как пояснил телеканал CNN, по данным Ассоциации зоопарков и аквариумов США, средняя продолжительность жизни белых медведей, живущих под наблюдением специалистов, составляет 23,4 года. По подсчетам некоммерческих организаций по сохранению белых медведей Polar Bears International, в дикой природе этот вид обитает в среднем от 15 до 18 лет, добавил телеканал.

Напомним

В мае в США умер самый старый актер в мире Норман Ллойд.

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