У США почали процес "клонування" мамонта
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Гарвардському університеті США стартує проект по "воскресінню з мертвих" мамонтів. Вчені планують клонувати тварину за допомогою знайдених раніше залишків ДНК. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
ДНК мамонта, знайдені в Сибіру, будуть імплантовані в клітини звичайного азіатського слона. По суті це буде гібрид слона і мамонта.
Головною метою проекту є відновлення клімату Арктики і місцевої екосистеми.
"Холодостійкі слони зможуть втоптувати зберігючий тепло сніг і підтримувати тим самим дерева взимку, а також створювати влітку сприятливі умови для росту трави, яка добре відбиває тепло. Вони також зможуть допомогти посилити можливості фотосинтезу у рослин", - стверджує професор Джордж Черч.
Як повідомляв УНН, збиток від катастроф, викликаних кліматичними змінами, тільки за один минулий рік склав 320 млрд доларів США.