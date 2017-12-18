У США пасажирський потяг впав з моста на шосе

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон. Про це у своєму Twitter повідомив департамент транспорту штату Вашингтон, передає УНН.

"Ми в курсі інциденту за участю поїзда 501 Amtrak. Ми будемо оновлювати деталі, як тільки їх отримаємо ," – повідомила в соцмережі компанія Amtrak.

Національна рада з безпеки перевезень написала у Twitter, що потяг Amtrak, з яким стався інцидент, був пасажирським.

"NTSB (Національна рада з безпеки перевезень) збирає інформацію про аварію за участю пасажирського потягу Amtrak біля Сіетла, штат Вашингтон", - зазначили в раді.

All SB lanes of I-5 blocked near Mounts Road in Pierce County due to derailed train car. Avoid area! pic.twitter.com/SBH7dCc6yg

— WSDOT Tacoma Traffic (@wsdot_tacoma) 18 грудня 2017 р.

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