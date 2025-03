В США пассажирский поезд упал с моста на шоссе

"Мы в курсе инцидента с участием поезда 501 Amtrak. Мы будем обновлять детали, как только их получим", - сообщила в соцсети компания Amtrak.

Национальный совет по безопасности перевозок написал в Twitter, что поезд Amtrak, с которым произошел инцидент, был пассажирским.

"NTSB (Национальный совет по безопасности перевозок) собирает информацию об аварии с участием пассажирского поезда Amtrak у Сиэтла, штат Вашингтон", - отметили в совете.

All SB lanes of I-5 blocked near Mounts Road in Pierce County due to derailed train car. Avoid area! pic.twitter.com/SBH7dCc6yg

- WSDOT Tacoma Traffic (@wsdot_tacoma) 18 декабря 2017