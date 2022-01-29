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У США оголосили переможців фестивалю незалежного кіно "Санденс"

У США оголосили переможців фестивалю незалежного кіно "Санденс"

Київ • УНН

 • 31159 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Стали відомі переможці міжнародного фестивалю незалежного кіно “Санденс” (Sundance Film Festival 2022), серед переможців - документальний фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального, який зняли CNN Films та HBO Max. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті фестивалю.

Деталі

Приз великого журі США у категорії “Драматичні фільми” отримав фільм “Няня” (Nanny), режисер Нікіату Джусу.

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic goes to NANNY, directed by Nikyatu Jusu (@NotNikyatu). #sundance pic.twitter.com/Ynh7QthWoW

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Приз великого журі США у категорії “Документальні фільми” — “Вигнанці” (The Exiles), режисер Бен Кляйн.

U.S. Grand Jury Prize: Documentary goes to THE EXILES, directed by Ben Klein (@whobenklein) and Violet Columbus. #sundance pic.twitter.com/saMENmPsEC

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Нагорода за режисуру у категорії “Американський драматичний фільм” дістається Джеймі Деку за фільм “Пальми та лінії електропередач” (Palm Trees and Power Lines).

Directing Award: U.S. Dramatic goes to Jamie Dack for PALM TREES AND POWER LINES. #sundance pic.twitter.com/9JwJqazNoZ

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Нагорода за режисуру у категорії “Американський документальний фільм” дістається Ріду Девенпорту за фільм “Бо я тебе там не бачив” (I Didn’t See You There).

Directing Award: U.S. Documentary goes to Reid Davenport (@ReidDavenport) for I DIDN’T SEE YOU THERE. #sundance pic.twitter.com/6pCGTkGAVG

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Приз глядацьких симпатій у категорії “Драми світового кіно” — “Зображення дівчини” (Girl Picture) режисера Аллі Хаапасало.

Audience Award: World Cinema Dramatic goes to GIRL PICTURE, directed by Alli Haapasalo. #sundance pic.twitter.com/QQqm9OWF86

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Приз великого журі світового кіно у категорії “Документальний фільм” — “Все, що дихає” (All that Breathes), режисер Шонак Сен.

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary goes to ALL THAT BREATHES, directed by Shaunak Sen. #sundance pic.twitter.com/Fy1j2s3e2x

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Приз глядацьких симпатій у категорії “Документальний фільм” — “Навальний” (Navalny) режисера Даніеля Роера.

Festival Favorite Award goes to NAVALNY, directed by Daniel Roher (@DanielRoher). #sundance pic.twitter.com/uXmS0eTyro

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Картина отримала також нагороду у номінації Festival Favorite Award, переможець якої обирається глядачами з усіх представлених на фестивалі фільмів.

Доповнення

Фестиваль “Санденс” пройшов в онлайн-форматі через поширення штаму коронавірусу “Омікрон”.

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