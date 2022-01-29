У США оголосили переможців фестивалю незалежного кіно "Санденс"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Стали відомі переможці міжнародного фестивалю незалежного кіно “Санденс” (Sundance Film Festival 2022), серед переможців - документальний фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального, який зняли CNN Films та HBO Max. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті фестивалю.
Деталі
Приз великого журі США у категорії “Драматичні фільми” отримав фільм “Няня” (Nanny), режисер Нікіату Джусу.
U.S. Grand Jury Prize: Dramatic goes to NANNY, directed by Nikyatu Jusu (@NotNikyatu). #sundance pic.twitter.com/Ynh7QthWoW— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Приз великого журі США у категорії “Документальні фільми” — “Вигнанці” (The Exiles), режисер Бен Кляйн.
U.S. Grand Jury Prize: Documentary goes to THE EXILES, directed by Ben Klein (@whobenklein) and Violet Columbus. #sundance pic.twitter.com/saMENmPsEC— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Нагорода за режисуру у категорії “Американський драматичний фільм” дістається Джеймі Деку за фільм “Пальми та лінії електропередач” (Palm Trees and Power Lines).
Directing Award: U.S. Dramatic goes to Jamie Dack for PALM TREES AND POWER LINES. #sundance pic.twitter.com/9JwJqazNoZ— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Нагорода за режисуру у категорії “Американський документальний фільм” дістається Ріду Девенпорту за фільм “Бо я тебе там не бачив” (I Didn’t See You There).
Directing Award: U.S. Documentary goes to Reid Davenport (@ReidDavenport) for I DIDN’T SEE YOU THERE. #sundance pic.twitter.com/6pCGTkGAVG— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Приз глядацьких симпатій у категорії “Драми світового кіно” — “Зображення дівчини” (Girl Picture) режисера Аллі Хаапасало.
Audience Award: World Cinema Dramatic goes to GIRL PICTURE, directed by Alli Haapasalo. #sundance pic.twitter.com/QQqm9OWF86— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Приз великого журі світового кіно у категорії “Документальний фільм” — “Все, що дихає” (All that Breathes), режисер Шонак Сен.
World Cinema Grand Jury Prize: Documentary goes to ALL THAT BREATHES, directed by Shaunak Sen. #sundance pic.twitter.com/Fy1j2s3e2x— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Приз глядацьких симпатій у категорії “Документальний фільм” — “Навальний” (Navalny) режисера Даніеля Роера.
Festival Favorite Award goes to NAVALNY, directed by Daniel Roher (@DanielRoher). #sundance pic.twitter.com/uXmS0eTyro— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022
Картина отримала також нагороду у номінації Festival Favorite Award, переможець якої обирається глядачами з усіх представлених на фестивалі фільмів.
Доповнення
Фестиваль “Санденс” пройшов в онлайн-форматі через поширення штаму коронавірусу “Омікрон”.