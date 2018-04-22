У США оголений чоловік влаштував стрілянину в ресторані: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Поліція міста Нешвіл, штат Теннесі, повідомила, що у недію вранці у ресторані “Waffle House” чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждало семеро людей: троє загинули, ще четверо отримали поранення, передає УНН з посиланням на Twitter правоохоронців.
“3 особи померли та ще 4 поранені в „Waffle House“, 3571 Мерфрісборо Пайк. Стрілець відкрив вогонь о 3:25 ранку. Відвідувач вибив гвинтівку у нападника. Той був оголений і втік. Це — білий чоловік з коротким волоссям”, — повідомили в поліції.
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Пізніше Нешвільський поліцейський департамент написав у Twitter, що розшукує Трейвіса Рейнкінга, 29 річного чоловіка з міста Мортон, штат Іллінойс, у зв’язку зі справою.
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“Машина, якою прибув бойовик, зареєстрована на нього(Рейкінга — ред.). Стрільця останній раз бачили на південь від Мерфрісборо Пайк”, — зазначили правоохоронці, додавши, що злочинець був без одягу, окрім піджака.