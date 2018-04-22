В США обнаженный мужчина устроил стрельбу в ресторане: есть погибшие

"3 человека умерли и еще 4 ранены в "Waffle House", 3571 Мерфрисборо Пайк. Стрелец открыл огонь в 3:25 утра. Посетитель отбил винтовку нападающего. Тот был обнаженный и убежал. Это - белый мужчина с короткими волосами", - сообщили в полиции.

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Позже Нэшвильський полицейский департамент написал в Twitter, что разыскивает Трейвиса Рейнкинга, 29 летнего мужчину из города Мортон, штат Иллинойс, в связи с этим делом.

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"Машина, на которой прибыл боевик, зарегистрированная на него (Рейкинга - ред.). Стрелка последний раз видели южнее Мерфрисборо Пайк", - отметили правоохранители, добавив, что преступник был без одежды, кроме пиджака.