У США чоловік поранив ножем вісьмох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У США чоловік поранив холодною зброєю в понеділок вісьмох людей в штаті Колорадо і був схоплений. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті поліції міста Колорадо-Спрінгс, інформує УНН.
За її даними, зловмисник нападав на людей в трьох різних місцях і був затриманий самими постраждалими. "Чоловік узятий під варту і більше не становить небезпеки для суспільства. Вісім постраждалих доставлені в лікарні для надання медичної допомоги в зв'язку з ранами, нанесеними гострим ріжучим предметом", - інформували органи правопорядку.
"Напади, як видається, були здійснені без будь-якої системи, даних про те, що підозрюваний і його жертви були знайомі, немає", - додали в поліції. Там пообіцяли опублікувати ім'я і прізвище, а також фотографію нападника пізніше і в залежності від ходу розслідування.
Про мотивацію нападника не повідомляється.
Нагадаємо, в Атенах невідомий вистрілив в сербського футболіста Дарко Ковачевіча.