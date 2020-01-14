В США мужчина ранил ножом восемь человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114553 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120212 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118657 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137389 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108750 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109882 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109521 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132044 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130787 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В США мужчина ранил ножом восемь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. В США мужчина ранил холодным оружием в понедельник восемь человек в штате Колорадо и был схвачен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции города Колорадо-Спрингс, информирует УНН.

По ее данным, злоумышленник нападал на людей в трех разных местах и был задержан самими пострадавшими. “Мужчина взят под стражу и больше не представляет опасности для общества. Восемь пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с ранами, нанесенными острым режущим предметом”, — информировали органы правопорядка.

“Нападения, как представляется, были совершены без всякой системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, нет”, — добавили в полиции. Там пообещали опубликовать имя и фамилию, а также фотографию нападающего позже и в зависимости от хода расследования.

О мотивации нападающего не сообщается.

Напомним, в Афинах неизвестный выстрелил в сербского футболиста Ковачевича.

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