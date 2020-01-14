В США мужчина ранил ножом восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В США мужчина ранил холодным оружием в понедельник восемь человек в штате Колорадо и был схвачен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции города Колорадо-Спрингс, информирует УНН.
По ее данным, злоумышленник нападал на людей в трех разных местах и был задержан самими пострадавшими. “Мужчина взят под стражу и больше не представляет опасности для общества. Восемь пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с ранами, нанесенными острым режущим предметом”, — информировали органы правопорядка.
“Нападения, как представляется, были совершены без всякой системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, нет”, — добавили в полиции. Там пообещали опубликовать имя и фамилию, а также фотографию нападающего позже и в зависимости от хода расследования.
О мотивации нападающего не сообщается.
Напомним, в Афинах неизвестный выстрелил в сербского футболиста Ковачевича.