У США через зловмисників понад 14 тисяч людей залишилися без світла

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Влада заявила, що в різдвяний ранок в окрузі Пірс, штат Вашингтон, нападів зловмисників зазнали три електропідстанції, внаслідок чого понад 14 000 споживачів було відключено від електроживлення.

За даними офісу шерифа округу Пірс, до якого входить Такома, два зломи були скоєні на підстанціях комунальних служб Такоми, а третій - на станції енергопостачання П'юджет-Саунд.

За даними офісу шерифа, підозрюваних не затримували.

«Невідомо, чи є якісь мотиви, і чи це була скоординована атака на енергосистеми», - йдеться у заяві офісу шерифа.

Tacoma Public Utilities заявила, що близько 2000 її клієнтів спочатку були без електрики, і бригади працюють над відновленням електропостачання, а пізніше уточнили, що у всіх, окрім приблизно 900 клієнтів, подачу електроенергії було відновлено.

Доповнення

Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США випустило бюлетень з попередженням про те, що критично важлива інфраструктура США може стати однією з цілей можливих нападів з боку «одинаків-злочинців та невеликих груп, мотивованих цілою низкою ідеологічних переконань та/або особистим невдоволенням».

Раніше цього місяця в Північній Кароліні було підірвано дві електричні підстанції, внаслідок чого десятки тисяч споживачів залишилися без електрики, а місцева влада оголосила надзвичайний стан.