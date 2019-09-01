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У США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики

У США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики

Київ • УНН

 • 12461 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що у США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики і економіки. Про це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН.

"Я чекаю можливості обговорити з вами питання, які стосуються просування і прогресу у питаннях провадження Мінських домовленостей. І ми з нетерпінням чекаємо можливість обговорити питання безпеки", - сказав Пенс.

За його словами він хоче почути більше про той прогрес, який зроблено в Україні з питань впровадження реформ.

"А також чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, яким чином це розвивається в Україні. Обговорити питання енергонезалежності України і нашої можливої співпраці в галузі енергетики і економіки", - сказав Пенс.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.

Українські Національні Новини

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