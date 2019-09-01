У США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що у США чекають можливості обговорити з Україною співпрацю в галузі енергетики і економіки. Про це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН.
"Я чекаю можливості обговорити з вами питання, які стосуються просування і прогресу у питаннях провадження Мінських домовленостей. І ми з нетерпінням чекаємо можливість обговорити питання безпеки", - сказав Пенс.
За його словами він хоче почути більше про той прогрес, який зроблено в Україні з питань впровадження реформ.
"А також чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, яким чином це розвивається в Україні. Обговорити питання енергонезалежності України і нашої можливої співпраці в галузі енергетики і економіки", - сказав Пенс.
Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.