В США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики

"Я жду возможности обсудить с вами вопросы, касающиеся продвижения и прогресса в вопросах производства Минских договоренностей. И мы с нетерпением ждем возможности обсудить вопросы безопасности", - сказал Пенс.

По его словам он хочет услышать больше о том прогрессе, что сделано в Украине по вопросам реформ.

"А также жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом это развивается в Украине. Обсудить вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", - сказал Пенс.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.