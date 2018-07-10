У США батько і син через несправність атракціону повисли над ставком з алігаторами

Відвідувачам парку пропонується спуститися за допомогою спеціального пристосування по натягнутому над ставком з алігаторами канату. На цьому тросі на висоті близько 12 метрів над водою застрягли чоловік з дитиною, імена яких не розголошуються. Співробітники парку спустили їх на землю, ніхто не постраждав.

Офіційний представник Gatorland Нік Кахіпінна в ефірі місцевої радіостанції запевнив, що чоловікові і дитині не загрожувала небезпека. Як він зазначив, подібні інциденти мають місце в парку “досить часто”, а персонал добре знає, що робити в таких випадках. За словами Кахіпінни, батько і син провели на атракціоні в результаті приблизно на 10 хвилин більше, ніж більшість відвідувачів, що застряють при спуску. Як правило, на те, щоб зняти їх, потрібно 10-15 хвилин.

Прес-служба Gatorland опублікувала заяву, в якому уточнила, що причиною події був сильний вітер. Представники парку підкреслили, що ризику для відвідувачів не було.

Як повідомляв УНН, у травні цього року у Німеччині загорівся найбільший парк розваг.