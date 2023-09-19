У США арештували росіянина, який нелегально скуповував для росії мікроелектроніку подвійного призначення
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. У США 51-річному громадянину Росії Максиму Марченку висунули звинувачення у змові з метою обману Сполучених Штатів, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою, шахрайством і відмиванням грошей під час закупівлі мікроелектроніки для російських еліт подвійного призначення з військовим застосуванням. Про це повідомили у Мінюсті США, передає УНН.
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Відомо, що Марченко використовував мережу підставних компаній як частину закордонного контрабандного кола для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення з військовим застосуванням у порушення законодавства США.
Як стверджується, Максим Марченко брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії.
Після несправедливого вторгнення Росії в Україну Марченко та його учасники змови використовували підставні компанії, щоб закупити мікроелектроніку, вироблену в США, зокрема в прицілах, окулярах нічного бачення, тепловій оптиці та систем озброєння для використання росіянами.
Відповідно до судових документів, Максим Марченко є громадянином Росії, який проживає в Гонконгу та керує декількома гонконгськими підставними компаніями.
У Мін'юсті наголосили, що цей арешт підкріплює зобов’язання США протистояти російській агресії в Україні шляхом суворого дотримання американських законів про експортний контроль.
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