В США арестовали россиянина, который нелегально скупал для россии микроэлектронику двойного назначения
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. В США 51-летнему гражданину россии Максиму Марченко предъявили обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, а также в преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег при закупке микроэлектроники для российских элит двойного назначения с военным применением. Об этом сообщили в Минюсте США, передает УНН.
Детали
Известно, что Марченко использовал сеть подставных компаний как часть зарубежного контрабандного круга для доставки в Россию американских технологий двойного назначения с военным применением в нарушение законодательства США.
Как утверждается, Максим Марченко участвовал в незаконной сети закупок, которая поставляла микроэлектронику военного класса конечным пользователям в России.
После несправедливого вторжения России в Украину Марченко и его участники заговора использовали подставные компании, чтобы закупить микроэлектронику, произведенную в США, в частности в прицелах, очках ночного видения, тепловой оптике и системах вооружения для использования россиянами.
Согласно судебным документам, Максим Марченко является гражданином России, проживающим в Гонконге и управляющим несколькими гонконгскими подставными компаниями.
В Минюсте подчеркнули, что этот арест подкрепляет обязательства США противостоять российской агрессии в Украине путем строгого соблюдения американских законов об экспортном контроле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кипре арестовали россиянина по подозрению в поставках в россию микроэлектроники с военным применением