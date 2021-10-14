У США африканська рись втекла від господарів і бродить по передмістю Детройта

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Велика кішка каракал нишпорить в передмісті на північ від міста Детройт, штат Мічиган, після втечі від свого господаря, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Повідомляється, що каракал пропав близько 6:30 ранку в середу в Ройал-Оук, передмісті Детройта. Кішка важить близько 23 кг. Всього господар утримував чотири великих кішки в клітинах, які дозволяли тваринам входити в гараж. У результаті дві кішки втекли через ворота, які залишилися відкритими. Одну вдалося повернути, заманивши її назад у вольєр шматком сирого м'яса.
Як повідомляє Detroit Free Press, другу зниклу кішку в останній раз бачили біля початкової школи.

Лейтинант поліції Ройал-Оук Альберт Картер повідомив Detroit News, що кішки відносяться до категорії тварин, яка не регулюється державою. За словами Картера, тварини і раніше втікали з дому свого господаря як мінімум двічі.

Зазвичай рисі полюють на гризунів, інших дрібних ссавців і птахів.

"Власник каже, що вони не завдають шкоди людям. Вони дуже пасивні нічні тварини", - сказав Картер.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше з ферми в Західно-Капській провінції ПАР втекли крокодили.

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