В США африканская рысь сбежала от хозяев и бродит по пригороду Детройта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Большая кошка каракал рыщет в пригороде к северу от города Детройт, штат Мичиган, после побега от своего хозяина, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сообщается, что каракал пропал около 6:30 утра в среду в Ройал-Оук, пригороде Детройта. Кошка весит около 23 кг. Всего хозяин содержал четыре больших кошки в клетках, которые позволяли животным входить в гараж. В итоге две кошки сбежали через ворота, которые остались открытыми. Одну удалось вернуть, заманив ее обратно в вольер куском сырого мяса.
Как сообщает Detroit Free Press, вторую пропавшую кошку в последний раз видели возле начальной школы.
Лейтинант олиции Ройал-Оук Альберт Картер сообщил Detroit News, что кошки относятся к категории животных, которая не регулируется государством. По словам Картера, животные и ранее убегали из дома своего хозяина как минимум дважды.
Обычно рыси охотятся на грызунов, других мелких млекопитающих и птиц.
“Владелец говорит, что они не причиняют вреда людям. Они очень пассивные ночные животные”, — сказал Картер.
Что было ранее
Как сообщал УНН, ранее с фермы в Западно-Капской провинции ЮАР сбежали крокодилы.