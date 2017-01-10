У справі про стрілянину за участю С.Пашинського підозри нікому не повідомляли - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура Київської області нікому не повідомляла повідомлення про підозру у межах розслідування провадження за фактом стрілянини за участю народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомив на брифінгу прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент УНН.
"Поки ми підозри нікому не оголошували і немає статусів підозрюваних (у межах розслідування провадження – ред.)… Поки вони є безпосередньо учасники події", - сказав Д.Чібісов.
Наразі, розповів він, відбувається допит з народним депутатом Сергієм Пашинським.
При цьому, зазначив прокурор, з чоловіком, який зазнав вогнепальних поранень, не проводяться слідчі дії на території приміщення прокуратури Київської області.
Прокурор Київщини розповів, що початкова кваліфікація події за статтею 296 ККУ (хуліганство) не помінялася. "Але кваліфікація може змінитися в залежності від того, що буде встановлено в ході розслідування провадження", - уточнив він.
Він також зазначив, що у межах розслідування призначені судово-медична, трасологічна, балістична експертизи. "Стосовно судово-медичної експертизи, остаточно ступінь тілесних ушкоджень можна сказати після лікування особи, яка зазнала поранень. Після того вже фахівці-експерти можуть визначитися. Попередньо у висновках лікарі зазначили, але як тільки ми отримаємо остаточні висновки, ми відразу повідомимо", - сказав прокурор.
Д.Чібісов нагадав, що у нардепа вилучили зброю, набої, а також направили відповідні запити для отримання офіційних даних про дозвільні документи на зброю С.Пашинського.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківського району нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.
Інцидент, який стався між чоловіком та народним депутатом України Сергієм Пашинським, правоохоронці кваліфікували як хуліганство.