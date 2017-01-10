В деле о стрельбе с участием С.Пашинского подозрение никому не объявляли - прокурор

ukru
12 марта, 19:49 • 103858 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 133394 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 118057 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 115073 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 142538 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114842 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121664 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130421 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144720 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 59544 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 60258 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 23611 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 42433 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 63606 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 103858 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 133394 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 106097 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 113338 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 142538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139562 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147551 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152289 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150642 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153925 просмотра
Актуальное
В деле о стрельбе с участием С.Пашинского подозрение никому не объявляли - прокурор

В деле о стрельбе с участием С.Пашинского подозрение никому не объявляли - прокурор

Киев • УНН

 • 5260 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Киевской области никому не сообщала о подозрении в рамках расследования производства по факту стрельбы с участием народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщил на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.

"Пока мы подозрение никому не объявляли и нет статусов подозреваемых (в рамках расследования производства - ред.)... Пока они непосредственно участники происшествия", - сказал Д.Чибисов.

Сейчас, рассказал он, проходит допрос с народным депутатом Сергеем Пашинским.

При этом, отметил прокурор, с человеком, который получил огнестрельные ранения, не проводятся следственные действия на территории здания прокуратуры Киевской области.

Прокурор Киевской области рассказал, что начальная квалификация события по статье 296 УК (хулиганство) не изменилась. "Но квалификация может измениться в зависимости от того, что будет установлено в ходе расследования производства", - уточнил он.

Он также отметил, что в рамках расследования назначены судебно-медицинская, трасологическая, баллистическая экспертизы. "Что касается судебно-медицинской экспертизы, окончательно о степени телесных повреждений можно сказать после лечения лица, получившего ранения. После того уже специалисты-эксперты могут определиться. Предварительно в выводах врачи отметили, но как только мы получим окончательные выводы, мы сразу сообщим", - сказал прокурор.

Д.Чибисов напомнил, что у нардепа изъяли оружие, патроны, а также направили соответствующие запросы для получения официальных данных о разрешительных документах на оружие С.Пашинского.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Напомним, пострадавший в конфликте с участием С.Пашинского рассказал свою версию.

Инцидент, который произошел между мужчиной и народным депутатом Украины Сергеем Пашинским, правоохранители квалифицировали как хулиганство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы