В деле о стрельбе с участием С.Пашинского подозрение никому не объявляли - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Киевской области никому не сообщала о подозрении в рамках расследования производства по факту стрельбы с участием народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщил на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.
"Пока мы подозрение никому не объявляли и нет статусов подозреваемых (в рамках расследования производства - ред.)... Пока они непосредственно участники происшествия", - сказал Д.Чибисов.
Сейчас, рассказал он, проходит допрос с народным депутатом Сергеем Пашинским.
При этом, отметил прокурор, с человеком, который получил огнестрельные ранения, не проводятся следственные действия на территории здания прокуратуры Киевской области.
Прокурор Киевской области рассказал, что начальная квалификация события по статье 296 УК (хулиганство) не изменилась. "Но квалификация может измениться в зависимости от того, что будет установлено в ходе расследования производства", - уточнил он.
Он также отметил, что в рамках расследования назначены судебно-медицинская, трасологическая, баллистическая экспертизы. "Что касается судебно-медицинской экспертизы, окончательно о степени телесных повреждений можно сказать после лечения лица, получившего ранения. После того уже специалисты-эксперты могут определиться. Предварительно в выводах врачи отметили, но как только мы получим окончательные выводы, мы сразу сообщим", - сказал прокурор.
Д.Чибисов напомнил, что у нардепа изъяли оружие, патроны, а также направили соответствующие запросы для получения официальных данных о разрешительных документах на оружие С.Пашинского.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в конфликте с участием С.Пашинского рассказал свою версию.
Инцидент, который произошел между мужчиной и народным депутатом Украины Сергеем Пашинским, правоохранители квалифицировали как хулиганство.