У "справі Курченка" конфісковано до бюджету 1,5 млрд дол. - Луценко

"Справа Курченка. Суд ще не дав нам дозволу на заочне засудження. Попри це, ми змогли запустити процедуру спеціальної конфіскації вперше в історії України. На сьогодні по цій справі у державний бюджет надійшло 1,5 млрд дол., а у Фонд держмайна переданий Одеський нафтопереробний завод, який був знаряддям скоєння злочину групою Курченка", - зазначив він.

За словами Генпрокурора, наступного року ФДМУ виставлятиме цей завод на відкритий аукціон.

Нагадаємо, Ю.Луценко до кінця року очікує дозволу на заочне слідство щодо В.Януковича у справі Майдану.