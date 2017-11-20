В "деле Курченко" конфисковано в бюджет 1,5 млрд долл. - Луценко

"Дело Курченко. Суд еще не дал нам разрешения на заочное осуждение. Несмотря на это, мы смогли запустить процедуру специальной конфискации впервые в истории Украины. На сегодня по этому делу в государственный бюджет поступило 1,5 млрд долл., а в Фонд госимущества передан Одесский нефтеперерабатывающий завод, который был орудием совершения преступления группой Курченко", - отметил он.

По словам Генпрокурора, в следующем году ФГИУ будет выставлять этот завод на открытый аукцион.

Напомним, Ю.Луценко до конца года ожидает разрешения на заочное следствие по В.Януковичу в деле Майдана.