В "деле Курченко" конфисковано в бюджет 1,5 млрд долл. - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В уголовном производстве по "схемам Курченко" было конфисковано по процедуре спецконфискации в Государственный бюджет 1,5 млрд долл. и передано в Фонд госимущества Одесский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после встречи с семьями героев Небесной сотни, передает УНН.
"Дело Курченко. Суд еще не дал нам разрешения на заочное осуждение. Несмотря на это, мы смогли запустить процедуру специальной конфискации впервые в истории Украины. На сегодня по этому делу в государственный бюджет поступило 1,5 млрд долл., а в Фонд госимущества передан Одесский нефтеперерабатывающий завод, который был орудием совершения преступления группой Курченко", - отметил он.
По словам Генпрокурора, в следующем году ФГИУ будет выставлять этот завод на открытый аукцион.
Напомним, Ю.Луценко до конца года ожидает разрешения на заочное следствие по В.Януковичу в деле Майдана.