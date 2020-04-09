У Сомалі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Сомалі зареєстровано перший летальний випадок від коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Повідомляється, що від викликаного коронавірусною інфекцією захворювання COVID-19 помер 52-річний чоловік.
Крім того, в цій африканській країні виявлено чотири людини, заражених SARS-CoV-2, які не виїжджали за межі країни.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1,5 млн, майже третина – у США.