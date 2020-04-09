В Сомали зафиксировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Сомали зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что от вызванного коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 скончался 52-летний мужчина.
Кроме того, в этой африканской стране выявлено четыре человека, зараженных SARS-CoV-2, которые не выезжали за пределы страны.
Напомним, количество инфицированных коронавируса в мире превысило 1,5 млн, почти треть - в США.