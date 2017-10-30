У снековій корпорації соратника Ляшка не змогли пояснити продаж своїх товарів в ОРДЛО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Група компаній S.Group, яка виробляє снеки, розповсюдила прес-реліз у відповідь на опубліковані журналістами факти щодо її можливих торгових зв'язків з ОРДЛО, передає УНН.

У компанії заявили, що надалі не мають наміру коментувати дані про продаж їх снеків на окупованих територіях.

Також у поширеному релізі S.Group (належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки) повідомила, що прийняла рішення відмовитися від роботи з РФ в 2014 році.

"Співпраця з окупованим Росією Кримом, а також з окупованими територіями Донбасу була припинена в 2014 році. Крім того, тоді ж було прийнято рішення відмовитися від продажу продукції компанії в Росії і згорнути там представництва", - наголошується в релізі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Донецьку продаються снеки українського виробника S.Group

При цьому, в корпорації так і не пояснили, яким чином продукція їх виробництва (снеки, горішки, насіння, сухарики) доступна в магазинах Донецька і Криму. Також в S.Group ухилилися від коментарів по суті опублікованих ЗМІ документів, які свідчать про можливу співпрацю ТОВ "Снек Експорт" (входить в S.Group) і компаніями-дистриб'юторами, зареєстрованими на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку були вперше зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.

Відомо також, що компанії S.Group підозрюються правоохоронцями в ухиленні від сплати податків протягом тривалого часу.

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