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У "Слузі народу" запропонували покупцям "доносити" на продавців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект депутата від партії "Слуга народу" Данила Гетманцева "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", повідомляє УНН.

Законопроект № 1073 передбачає впровадження мотиваційних механізмів, що дозволяють, на думку автора документа, відбілити оборот товарів і вивести з тіні частину готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Гетманцев пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та встановити механізм компенсації вартості покупки тим покупцям, які виявлять порушення в проведенні розрахунків за товар понад 100 грн, і при цьому направлять відповідну скаргу в контролюючі органи.

Крім того, законопроектом передбачено розширення переліку видів діяльності суб'єктів спрощеної системи оподаткування, для яких застосування реєстраторів розрахунку операцій будуть обов'язковими.

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