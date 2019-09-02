В “Слуге народа” предложили покупателям “стучать” на продавцов

Законопроект № 1073 предполагает внедрение мотивационных механизмов, позволяющих, по мнению автора документа, отбелить оборот товаров и вывести с тени часть наличных расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Гетманцев предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить механизм компенсации стоимости покупки тем покупателям, которые обнаружат нарушения в проведении расчетов за товар свыше 100 грн, и при этом направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение перечня видов деятельности субъектов упрощенной системы налогообложения, для которых применение регистраторов расчета операций будут обязательными.