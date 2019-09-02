В “Слуге народа” предложили покупателям “стучать” на продавцов

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21917 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117548 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122842 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126861 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 2 сентября. УНН. На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект депутата от партии “Слуга народа” Данила Гетманцева “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детинизации расчетов в сфере торговли и услуг”, сообщает УНН

Законопроект № 1073 предполагает внедрение мотивационных механизмов, позволяющих, по мнению автора документа, отбелить оборот товаров и вывести с тени часть наличных расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Гетманцев предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить механизм компенсации стоимости покупки тем покупателям, которые обнаружат нарушения в проведении расчетов за товар свыше 100 грн, и при этом направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение перечня видов деятельности субъектов упрощенной системы налогообложения, для которых применение регистраторов расчета операций будут обязательными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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