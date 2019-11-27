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У "Слузі народу" вимагають від КМУ гарантій працевлаштування працівників приватизованих держпідприємств

У "Слузі народу" вимагають від КМУ гарантій працевлаштування працівників приватизованих держпідприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський висловив стурбованість з приводу подальшого працевлаштування нинішніх співробітників державних підприємств, що підлягають приватизації, передає УНН з посиланням на повідомлення депутата у Telegram.

Бужанський нагадав, що Кабмін виставив на приватизацію 415 держпідприємств.

"Скажіть, а де можна прочитати, що Кабмін гарантує працівникам цих підприємств збереження їхніх інтересів, тобто, робочих місць, у майбутніх договорах з набувачами? Чи тисячі людей просто викинуть на вулицю через непотрібність?" - написав нардеп.

Нагадаємо, влада анонсувала розпродаж державних підприємств. Продавати, зокрема, мають намір державні банки - "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" і "ПриватБанк". Також, пустити з молотка запланували частки "Укрзалізниці", "Укрпошти" та державне підприємство "Укрспирт". Законопроект про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.

Експерти галузі розкритикували документ. За їхніми словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, у тому числі іноземних, і "вбиває" ДП "Укрспирт".

Попри відсутність економічних розрахунків, двох висновків комітетів, зокрема бюджетного, і зауваження Головного науково-експертного управління ВР, комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) все одно виніс законопроект в залу для голосування, де його ухвалили в першому читанні.

Через таку ситуацію профспілка ДП "Укрспирт" анонсувала страйки і вимагає зустрічі з Президентом, щоб запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства і зваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки і суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої і контрабандної спиртової продукції. В ОП з діалогом з працівниками спиртових підприємств поки не поспішають.

"Слуги народу" в парламенті, своєю чергою, все ж пообіцяли істотно доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№ 2300) до другого читання. Також в профільному економічному комітеті ВР пообіцяли зустрітися і з працівниками спиртової галузі. Однак, коли саме може відбутися така зустріч, поки не повідомили.

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