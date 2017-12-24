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У Слов’янську викрито посібника бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Слов’янську викрито чоловіка, який під час окупації міста добровільно надав бойовикам техніку для будівництва фортифікаційних споруд та вогневих точок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Слов’янський відділ поліції Донецької області. 

У Слов’янську викрито посібника бойовиків

Як йдеться у повідомленні, сам чоловік 1969 року народження розповів поліцейським, що під час окупації міста очолив будівельне підприємство, на якому до цього працював старшим водієм.

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Він добровільно надав представникам незаконних збройних формувань будівельну техніку — навантажувачі, крани та екскаватори. Це дозволило бойовикам у короткий час звести мережу фортифікаційних споруд і вогневих точок у районі залізничного вокзалу та виїзду на селище Билбасівка. Також підозрюваний брав участь у будівництві ровів, бліндажів та блокпостів.

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Дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Слов’янського відділу поліції. Попередня кваліфікація — ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу (“створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності”).

Нагадаємо, в період з 2014 року і по 30 листопада 2017 року за злочини проти національної безпеки заарештовано 1505 осіб.

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