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У Слов’янську сталася пожежа в Центрі культури і довкілля

У Слов’янську сталася пожежа в Центрі культури і довкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Слов’янську сталася пожежа у КЗ "Центр культури і довкілля м. Слов’янська". Пожежу ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“26 квітня о 10:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у КЗ "Центр культури і довкілля м. Слов’янська". До місця події було направлено сили та засоби 6 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління за підвищеним номером виклику № 2. По прибуттю до місця виклику було виявлено відкрите горіння всередині будівлі та покрівлі Центру культури”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці події створили оперативний штаб ліквідації пожежі.

“О 12:50 пожежу локалізовано, загальна площа пожежі складає 900 кв.м. Пожежу ліквідовано о 16:30. Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються відповідними фахівцями. Інформації щодо загиблих та постраждалих до Головного управління не надходило”, - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що від Головного управління для гасіння пожежі було залучено 37 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Києві в п’ятиповерховому будинку загорівся електрощиток.

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